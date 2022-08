Håndboldklubben Viborg HK råder igen over fløjspilleren Maria Fisker, som er vendt hurtigt tilbage efter at have født sit andet barn.

Lidt over en måned efter fødslen stod hun fredag aften på banen til træningskampen mod norske Storhamar.

Før kampen, som Viborg HK tabte 20-27, fortalte