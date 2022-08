I år sker der også det, at de to selskaber Dancutter og Repipe Lining Systems bliver slået sammen til et.

»Vi kommer til at køre med et regnskab og et navn, og det bliver i indeværende år, at det kommer til at ske,« siger Lars Stenberg, der også har gjort sig nogle indledende overvejelser om, hvor længe hans navn skal stå sammen direktørtitlen.

»Der er ikke skrevet noget på papir. Men jeg har lovet dem, at jeg bliver her i to år, og hvis de finder en, der skal sættes ind før, så skal de bare sige til. Så jeg tager det ikke ilde op, hvis jeg bliver prikket,« siger han og slutter af med ordene:

»Jeg vil gerne tilse, at det hele bliver overbragt i bedste ånd, men om det her bliver det sidste år, eller om det bliver kortere, det tager vi som det kommer.«