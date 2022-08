Læserbrev: Der er valgt en del »no bullshit kvinder« i Viborg

Første erkendelse er, at vi slet ikke er så gode til ligestilling i Danmark, som vi bilder os ind – og har gjort i mange år. Til gengæld er vi verdensmestre i i undskyldninger for, hvorfor vi ikke politisk skal tage fat om ligestillingsudfordringerne.

Det er en klar og tydelig melding fra ministeren om, at der skal ske noget på ligestillingsområdet. Og det er ikke nok, at vi finder på alle mulige undskyldninger for, hvorfor det nu er som det er.

Jeg har også bemærket, at det er populært, at kvinder på fremtrædende poster ofte ikke mener, at det skal gøres noget aktivt i forhold til sikre andre kvinder på fremtrædende poster. Det har tit undret mig? Og jeg mener, at det er en af flere faktorer i forhold at fastholde en skæv balance i forhold til mænd, kvinder, ligestilling og indflydelse.