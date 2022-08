Se målene: Viborg FF slog mestrene i kæmpe målfest

De færreste havde nok håbet på en sejr for Viborg FF, da sidste sæsons mestre fra FCK søndag kom på besøg.

Men man skal ikke undervurdere viborgenserne, som tilmed fik sendt hele fire mål ind bag FCK-målmanden Karl Johnsson.

Selvom Viborg FF kom bagud efter blot 7 minutter og tilmed brændte et straffe, så fortsatte klubben ufortrødent med at kæmpe for sejren.