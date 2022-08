For Mogens Kjæmpe Jensen stod Anja Andersen som inspirationen til at satse hele butikken og anerkende muligheden for fejl men samtidig være fuldstændig ligeglad med, hvad andre tænker.

Hun var eksemplet på hele tiden at udfordre sig selv for at finde sit eget potentiale og kunne finde på at løbe på træningsanlægget, indtil hun var ved at kaste op, før en kamp. Så var det en større udfordring at spille efterfølgende.

»Hun havde et mindset, man slet ikke helt forstår. Hun havde et stort ego som jeg selv, og det ser jeg ikke som en dårlig ting, men hun havde også en ekstrem ydmyghed. De to ting gør, at man hver dag vågner og tænker, man kan blive bedre. Uanset hvor dygtig man er,« fortæller Mogens Kjæmpe Jensen.

Det var medvirkende til, at han blev inspireret til at tage en stor beslutning for 20 år siden.