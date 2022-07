FK Suduva har haft fuld fokus på returkampen mod Viborg i den seneste uge, mens Viborg ind i mellem har tabt 1-3 til AGF i Superligaen.

Det kan blive en fordel for udeholdet, mener Suduva-træner Miguel Moreira.

- Vi vil forsøge at udnytte vores styrker, og vi ved, at Viborg tabte sin seneste kamp i Superligaen. De kommer fra et nederlag og er måske også lidt trætte, og det kan være en fordel for os, som vi skal forsøge at udnytte, siger portugiseren til klubbens Youtube-kanal.

Han mener desuden, at Suduva som underdog kan spille helt frit.

- Vi er bagud 0-1, og vi har intet at tabe. Der er nul procent pres på os, men vi har 100 procent ambitioner om at vinde og gå videre, siger Miguel Moreira.