Før vigtig returkamp: Viborg FF's europæiske drøm lever

Da Viborg FF i 2021 sikrede oprykning til 3F Superligaen, var det nok de færreste, der forestillede sig, at man blot et år efter stod på vippen til at komme i et europæisk gruppespil.

Ikke desto mindre har den nye Conference League gjort det nemmere for viborgenserne at udleve drømmen gennem sidste sæsons syvendeplads og sejr i play-off mod AaB.