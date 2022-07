Mønsted Kalkgruber er endnu en gang er kåret til Best Travelers Award. Det oplyser Mønsted Kalkgruber i en pressemeddelelse.

Prisen er baseret på gæsternes anmeldelser på rejseportalen Tripadvisor. Mønsted Kalkgruber tager dermed plads blandt de 10 procent bedste attraktioner i verden.

»Vi er ikke en af verdens største attraktioner, men vi har et helt unikt sted, hvor området og verdens største kalkgruber giver kæmpe oplevelser for store og små. Det har naturen og de mennesker, som skabte gruberne, sørget for. Hver eneste dag gør vi os umage med at passe på stedet, naturen og flagermusene - og vi forsøger hele tiden at udvikle fortællingen, oplevelsen og vores gæsteservice,« fortæller direktør Tina de Linde.