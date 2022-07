Coronasmitte fordoblet på landsplan: Sådan er status på plejehjemmene i Viborg

De fleste af os har nok i stor stil lagt coronapandemien bag os, men i øjeblikket stiger antallet af coronasmittede på plejehjemmene over hele landet.

Det har derfor fået Ældresagen til at reagere. Vicedirektør Michael Teit Nielsen har sagt til DR, at han mener, alle plejehjemsbeboere derfor skal have et boosterstik mod coronavirus hurtigst muligt.