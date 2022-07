Egentlig skulle det bare være en hobby. Men pludselig fik kaffe- og thedrikkere øje på Trine Justesens unikke kopper.

Selvom hun først gik fuldtid med sin virksomhed for et halvt år siden, lever hun i dag af salget på hovedsageligt Instagram og kan i dag tilpasse sit arbejdsliv til familielivet, hvor hendes mand arbejder på en boreplatform og er væk i lange perioder, mens hun passer de to døtre, hjemmet og sin sprudlende virksomhed.