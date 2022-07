Ved meget høje temperaturer bør du holde dig indendørs på et sted med luftafkøling (aircondition). Ved langvarige varmebølger vil det, at man kommer væk fra varmen, om end kun for nogle timer hver dag, kunne nedbringe risikoen for, at man udvikler hedeslag.

Skal du bevæge dig udendørs, bør du tage visse forholdsregler:

Ifør dig let og løstsiddende tøj på

Beskyt dig mod solen ved at bære en hat eller ved hjælp af en paraply/parasol

Drik rigeligt med vand, før du går ud i varmen. Fortsæt med at drikke vand jævnligt i løbet af dagen og spis saltholdige fødeemner. Hold dig til vand eller sportsdrik med tilsatte salte, drik ikke særlig meget te, kaffe, cola eller alkohol. Disse drikke har nemlig en vanddrivende effekt og bidrager dermed til vandtabet fra kroppen

Skal du træne eller udføre andre fysiske aktiviteter, bør du gøre dette i de køligere tidspunkter på dagen, dvs. før klokken 10 om morgenen eller efter klokken 16 om eftermiddagen. Lad kroppen vænne sig til varmen i tre til fire dage, før du begynder at træne

Ved fysisk aktivitet bør du tage mange pauser. Du bør drikke lidt vand omtrent hvert kvarter. Dette kan også gælde, selv om du ikke føler tørst. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får nok at drikke, kan du vurdere farven på din urin. Hvis urinen er lys og klar, drikker du tilstrækkeligt. Er den derimod mørk, koncentreret og i sparsom mængde, bør du øge væskeindtaget

Hvis du har en kronisk sygdom, bør du spørge lægen, hvordan du skal tackle heden. Nogle har nemlig sygdomme eller tager medicin, som øger risiko for hedeslag, andre kan have svært med at tåle store væskeindtag.



Kilde: Sundhed.dk