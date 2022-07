18/07/2022 KL. 15:59

Retsdokumenter afslører: Kæmpe millionkrav mod konkursramt entreprenørfirma bag Overlund Skole

Det endte med at få store konsekvenser, da det horsensianske entreprenørfirma Torntoft & Mortensen for halvandet år siden lavede fejlkalkulationer. Det fremgår af retsudskrifter i sagen om firmaet, der bl.a. skulle have været med til at bygge den nye skole i Overlund.