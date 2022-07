Gammel kending vender tilbage: Viborg fortsætter med at forstærke sig

Sloveneren Zan Zalatel blev mandag præsenteret som ny spiller i Superliga-klubben Viborg FF, og tirsdag er endnu en forstærkning tilføjet.

32-årige Jonas Thorsen har underskrevet en etårig kontrakt med Viborg, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Han kommer til Viborg på en fri transfer efter at have spillet de seneste to sæsoner for AC Horsens i først Superligaen og derefter 1. division.