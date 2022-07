22-årige Zan Zaletel kommer fra NK Celje i hjemlandet, hvor han de seneste fire år har været fast mand. Han var med til at vinde mesterskabet med holdet i 2020.

»Jeg har været opsat på at få en ny udfordring i min karriere, og jeg er rigtig glad for, at det bliver her. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af klubben, og Viborg har været de mest seriøse blandt de muligheder, jeg havde. Jeg kan lide strategien her, hvor man tror på unge spillere og samtidig er det en spillestil, som er attraktiv,« siger Zan Zaletel til klubbens hjemmeside.