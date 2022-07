»Det er et godt signal at sende til både familier og virksomheder, som gerne vil bygge og bo i vores del af landet, at her klarer vi papirarbejdet uden beregning. Det er en god måde at byde velkommen på eller imødekomme de virksomheder og familier, som bliver i kommunen og gerne vil bygge ud eller om,« fortæller formand for DI Byggeri Midt- og Vestjylland Bo Knudsen i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Både Skive og Viborg har sammen med Holstebro nogle af de korteste ventetider på sagsbehandling af byggetilladelser. Så en høj timepris er ikke nødvendigvis det samme som en effektiv sagsbehandling.«