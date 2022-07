Da man for to uger siden fandt store mængder af det sundhedsskadelige stof PFAS i badevandet ved Lemvig, fik det miljøminister Lea Wermelin (S) til at reagere.

Hun har derfor sammen med Miljøstyrelsen i sidste uge sendt brev ud til alle danske kommuner med en kraftig appel til, at kommunerne de kommende uger tester for PFAS, når der i løbet af sommeren skal tages prøver af badevandet. I Viborg har man også modtaget brevet og har en plan klar.