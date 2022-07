Er der mon grænser for, hvor mange Porscher, man har lyst til at kigge på?



Nu får interesserede adgang til en af de største samlinger i Danmark, når direktør Martin Pedersen inviterer indenfor hos JP Group, der er en af landets største familievirksomheder.



Hør fortællingen om, hvordan Martin Pedersens far Johannes Pedersen startede produktionen af originale og uoriginale reservedele til de klassiske Porscher op i 1965 og få et indblik i hele den rejse, som en reservedel er på, lige fra produktionen, montering, og til bilen er køreklar igen.