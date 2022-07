Godmorgen.

Børnene i vores folkeskoler skal have ”lys i øjnene”. Nu er de gået på sommerferie, så det faktum i sig selv tænder nok et lys hos mange af dem, men på trods af at skoledebatten har raset i flere måneder nu, er der en gruppe, der - striden om skolestrukturplanen til trods - nu også har