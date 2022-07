De lokale partiforeninger tror tilsyneladende på snarligt valg, så derfor har man nogle steder travlt med at få kørt de lokale folketingskandidater i stilling.

Mandag aften var der valg til pladsen i Venstres lokalforening i Skive, hvor en V-profil blev valgt uden modkandidater.

Ib Bjerregaard sidder i forvejen i Region Midtjylland men har også ambitioner om at komme i Folketinget. Hvordan de to poster vil skulle forenes, fortæller han om her.