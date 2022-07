Vi spørger dig: Hvad vil du gerne have, der sker med søerne i Viborg?

Nørresø og Søndersø fylder meget i vores bevidsthed og er en af Viborgs største aktiver. Men løbende spørger vi også os selv: Får vi nok ud af vores smukke søer?

På JP Viborg vil vi gerne være med til at understøtte udviklingen i byen med vores journalistik. Vi vil også meget gerne i kontakt med jer læsere, derfor lader vi jer komme til orde og hjælpe os på vej med, hvilke svar I gerne vil have om vores by.

I første omgang stiller vi fokus på søerne i Viborg.

Du kan derfor stille spørgsmål, og så forsøger vi at finde svar hos beslutningstagere, erhvervslivet, foreningslivet eller hvem der nu er relevant.