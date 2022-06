Du kan godt finde dit regntøj og din paraply frem igen.

For weekendens sommervejr ser ud til at være ovre. I løbet af eftermiddagen kan Vejle nemlig blive ramt af både skybrud og torden.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på sin hjemmeside.

Her står der, at skybruddet skyller ind over Vejle i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 17.00, og at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på en halv time.