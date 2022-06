Flere virksomheder har taget det første skridt til at skille sig af med Putins gas

Alternativet vil typisk være olieprodukter som eksempelvis LPG gas, der er et naturligt biprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas.

I maj lukkede russiske Gazprom for gassen til Ørsted, men det er uvist, om tiltaget er permanent. Energistyrelsen oplyste for nylig, at visse virksomheder skal forberede sig på, at der kan opstå mangel på gas i den nærmeste fremtid.

Ikke-beskyttede gaskunder vil være nogle af de første, der får lukket for gassen, hvis der opstår mangel på det i Danmark. I alt 15 virksomheder har ifølge Fagbladet 3F ansøgt.