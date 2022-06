24/06/2022 KL. 10:45

17-årig pige lagde sig til at sove men vågnede op til, at 29-årig mand voldtog hende

I december lagde pigen sig til at sove på mandens sofa. De kendte hinanden i forvejen, men hun havde ikke samtykket til, at de skulle have sex morgenen efter.