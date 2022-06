Som Viborg Kommunes it- og digitaliseringschef har han beskæftiget sig en hel del med GDPR, installeret alle kommunens ansatte med it på deres hjemmearbejdspladser fra dag et under covid-19 - og set, hvordan datateknologi over de seneste 10 år har fået en helt ny rolle i at løse velfærdsopgaver.

Han har arbejdet med data, it og teknologi i kommunen i 40 år. 32 af dem har han været leder. Men nu er der noget nyt, som kræver hans opmærksomhed.