Hvor meget larmer den kommende motorvej? Det kan du høre her

Mange har en mening om den kommende midtjyske motorvej, der efter planen skal begynde at forme sig i landskabet om fire år.

De forskellige muligheder for linjeføring bliver diskuteret, mens Vejdirektoratet er gået i gang med at udforme sin miljøkonsekvensvurdering, så politikerne kan træffe en beslutning om, præcis hvor linjerne skal gå - altså om det bliver øst eller vest for Viborg.