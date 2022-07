De kickstartede skole-fællesskabet: »Den udstrakte hånd, vi er kommet med, er gudskelov blevet modtaget«

49-årige Heidi Mølgaard er formand for skolebestyrelsen i Hald Ege. 43-årige Helle Rie Lauge er formand for skolebestyrelsen i Rødkærsbro.

De to kvinder var sammen om at ”kickstarte” samarbejdet mellem samtlige skolebestyrelser i hele Viborg Kommune, og selvom de har investeret så mange timer i sagen, at de for længst er holdt op med at tælle og kun vil komme med et forsigtigt bud, der lyder på, at det på nogle dag er »op til fem seks timer om dagen«, har de ikke fortrudt, at de sammen med de i alt 24 formænd i kommunen »tog kampen op og sendte politikernes udspil til hjørne«.