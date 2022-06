SF vil have folkeafstemning om højhusplan

På onsdag, når politikerne skal mødes til sidste byrådsmøde inden sommerferien, skal det stærkt omdiskuterede højhusbyggeri godkendes.

Socialdemokraterne har meldt ud, at 16 etager er for højt. Men K og V står fast. Der bliver bygget et højhus ved Søndersø i 16 etager, hvis det står til de borgerlige partier.