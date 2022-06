Regionsrådet tager 22. juni 2022 stilling til et forslag om at gennemgå relevante patientsager fra 1. januar 2012 og frem.

Regionen er i gang med at rekruttere et korps af karkirurger fra hele landet til at gennemgå behandlingsforløbene. Disse karkirurger skal i hver sag vurdere, om gennemgangen giver anledning til at patienterne skal vejledes om mulighed for at søge erstatning. Der vil blive sikret armslængde, så kirurger ikke gennemgår egne forløb eller forløb fra eget hospital.

Når vurderingen bliver, at der kan være mulighed for at søge erstatning, vil patienterne få besked om, at de bør overveje at søge erstatning. De pågældende vil få direkte besked løbende. Patienterstatningen vil, i de sager der anmeldes, tage endelig stilling til, om patienten er berettiget til erstatning eller ej.

De første gennemgange sættes i gang i denne uge.

Alle patienter har ret til at søge erstatning uanset karkirurgernes vurdering og behøver ikke afvente besked fra regionen. Karkirurgiske patienter, der er bekymrede, kan kontakte den karkirurgiske afdeling der har behandlet dem.