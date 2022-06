Godmorgen.

Bo Ladegaard Bendtsen er hovedinvestor i Biocirc, der vil forære Viborg et stort grønt omstillingsprojekt i milliardklassen. Men det er sparsomt med informationer om ham. JP Viborg forsøger at gøre dig lidt klogere her.

Historien har dog vist, at det er ganske svært at sætte