»Vi håber på organiseret kaos. At der kommer rigtig mange, og vi glæder os rigtig meget til at vise det frem.«

Sådan lyder det fra administrerende direktør i XL-Byg Tømmergaarden, Klaus Hansen.

Lørdag og søndag slår Tømmergaarden dørene op til sin nye butik. Dermed rykker tømmerhandlen over på den anden side af gaden på Randersvej. Her kan du få et lille blik ind i den nye 10.000 kvadratmeter store tømmerhandel.