Flyshow skaber trafikudfordringer: »Folk kommer til at køre omveje og holde i kø«

Den kommende weekend skal trafikanter i Midtjylland forberede sig på en del ekstra rejsetid.

Søndag den 19. juni afholdes der nemlig »Danish Air Show« ved Karup, hvilket ifølge Vejdirektoratet betyder omkørsler og forlænget rejsetid på vejene ved Karup og mellem Herning og Viborg.

»Når så mange mennesker er samlet på ét sted, kan man ikke undgå, at det vil have en effekt på trafikken, og at folk kommer til at køre omveje og holde i kø,« siger afdelingsleder Søren Carlsen Kjemtrup ved Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.