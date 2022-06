En ung læge fra Viborg har siddet varetægtsfængslet siden 24. marts, fire dage efter han skal have misbrugt sin stilling til at voldtage og blufærdighedskrænke en ung kvinde på Aarhus Universitetshospital. Det er han i hvert fald sigtet for.

Kvinden var ifølge retsbogen indlagt på akutafdelingen, hvor den sigtede læge kom ind udenfor sin arbejdstid og undersøgte hende, blandt andet ved delvist at afklæde hende, hive i hendes brystvorter, røre hendes baller og stikke fingre op i hende.