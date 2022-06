Ung mand fængslet efter dødstrusler mod ekskæreste: Ville få en hund til at skambide hende

En 26-årig mand bosat i Viborg blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have kontaktet sin ekskæreste gennem telefonsamtaler og beskeder og dermed trodset et tilhold om at opsøge eller kontakte kvinden. Det skriver TvMidtvest.

Ifølge anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Morten Wibroe., skulle den 26-årige mand have sagt noget i retningen af, at han ville slå hende ihjel, skyde hende, og så ville han få en hund til at skambide hende.