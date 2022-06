1. september har Peter Trillingsgaard haft sin sidste arbejdsdag på Grundfos. Her skal han nemlig begynde i stillingen som direktør for DI Produktion med arbejdsplads i både Aarhus og København.

DI Produktion er et branchefællesskab under Dansk Industri, og her skal han arbejde med at forbedre forholdene for danske produktionsvirksomheder.