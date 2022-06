Et Twitter-opslag, der indeholder dødstrusler mod Rasmus Paludan, har nu fået konsekvenser for en 47-årig viborgenser. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Tilbage i 2018 skrev den 47-årige nemlig et Twitter-opslag, der bl.a. indeholdt ordene: »Jeg vil gerne tage 16 år i spjældet for at skyde denne mand, Rasmus Paludan,« hvilket han blev sigtet for.