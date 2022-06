De tre butikstyve blev sigtet for at have stjålet alkohol, småkager og slik for en samlet værdi på omkring 300 kr. Da de alle er under den kriminelle lavalder, bliver de ikke straffet, fortæller Jesper Overby.

»Jeg kan se, at den sociale bagvagt og forældrene blev tilkaldt,« siger Jesper Overby og tilføjer, at rapporten dog endnu er skrevet færdig.