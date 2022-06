Viborg FF mister ungt talent til playoff-modstandere

- Vi har over en længere periode bemærket Lars Kramers gode præstationer og udvikling i Viborg, og vi er glade for, at Lars har fundet det attraktivt at tilslutte sig vores klub, siger AaB-sportschef Inge André Olsen til klubbens hjemmeside.

- Forsvarsmæssigt er Lars nærkampsstærk, hovedspilsstærk og dygtig til at læse spillet, og offensivt har han kompetencer både i det opbyggende spil og som en trussel på standardsituationer, ligesom vi hans unge alder til trods også ser lederegenskaber i ham, siger han.

Spilleren med en fortid i Ajax’ berømte ungdomsakademi indleder træningen frem mod den kommende sæson med sine nye holdkammerater 19. juni.