Hvilken vej skal den kommende motorvej anlægges rundt om Viborg? Øst eller vest?

Landsbyen Tapdrup ligger mod øst knap 10 kilometer fra Viborg midtby lige midt i Nørreådalen, hvor åen snor sig gennem det lavtliggende terræn.

Ifølge Vejdirektoratets oplæg kan en mulig øst-strækning bygges på bropiller over Nørreådalen og køre tværs over naturområdet. Et fremtids-scenarie, som formanden for Tapdrup Borgerforening, 32-årige Benjamin Overvad, på ingen måde ønsker sig.