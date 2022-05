Sidste gang fik nordjyderne tæsk: Gense Viborg FF's seneste besøg i Aalborg

Der er meget på spil, når Viborg FF søndag aften gæster AaB for at spille om europæisk deltagelse i næste sæson.

Foruden den sportslige oplevelse af at spille europæisk kampe venter en betydelig økonomisk kompensation, alt afhængig af hvor langt man når i turneringen.

Det kan også mærkes blandt fansene. Lørdag blev der meldt udsolgt på udebanetribunen, og cirka 1.000 Viborg FF-fans har valgt at troppe op for at bakke op om klubben.