Alt udsolgt: Så mange Viborg FF-fans er klar til skæbnekamp i Aalborg

Foruden den sportslige oplevelse af at spille europæisk kampe venter en betydelig økonomisk kompensation, alt afhængig af hvor langt man når i turneringen.

Flere end 8.700 har lørdag formiddag købt billetter til opgøret, heraf 1.000 Viborg FF-fans.

Der er således stadig billetter at hente, men AaB gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at udvise tilhørsforhold til udeholdet på andre sektioner end udebaneafsnittet via påklædning, adfærd eller lignende.