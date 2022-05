Fra fossile brændstoffer til 100 pct. grønne energikilder indenfor en kort årrække, en almennyttig fond, der drysser penge ud over kommunen, og 100 nye arbejdspladser.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er, hvad virksomheden BioCirc lover viborgenserne - og man stopper ikke her. Planen er at skabe såkaldte energiøer i en stribe danske kommuner for at hjælpe den grønne omstilling på vej.