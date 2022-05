Særligt opgør: »Jeg vil da også lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var specielt«

»Jeg vil da også lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var specielt for mig at skulle møde Viborg. Naturligvis er det da noget særligt, at det er Viborg, men jeg vil også gerne understrege, at det jo ikke er første gang, at jeg møder en tidligere klub,« siger han til Nordjyske.

Det skabte en del furore, da Lars Friis tidligere på sæsonen meldte ud, at han havde sagt ja til et kontrakttilbud i AaB, og der gik flere uger, før Viborg FF accepterede nordjydernes bud på cheftræneren.