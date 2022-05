Med millioner i ryggen: Ny dansk storfilm skal optages på viborgensisk hede

Filmen, der har et budget på 58,5 mio. kr., foregår netop på den jyske hede i 1750’erne, hvor jorden endnu ikke var opdyrket. Den handler om kaptajn Ludvig Kahlens kamp for at opdyrke og kolonisere heden og dens ubarmhjertige natur. Det er dog ikke alle, der er interesserede i det.

Filmen er baseret på Ida Jessens roman Kaptajnen og Ann Barbara fra 2020, som har solgt 60.000 eksemplarer alene i Danmark, og den er inspireret af virkelige hændelser.

»Jeg blev stærkt betaget af Ida Jessens fantastiske roman og følte instinktivt, at jeg med denne historie, kunne kaste mig ud i et helt nyt og spændende filmsprog. Vi har med Kongens Land sat os for at skabe en nervepirrende og moderne storfilm, der omfavner mørket, humoren, afmagten, blodet, sveden og galskaben i historien og som kommer helt tæt på hedens stædige pionerer og deres fjender,« siger Nikolaj Arcel.