Wilbek jubler: »Her får vi nærmest foræret et projekt, vi aldrig selv ville kunne gennemføre«

»Det var jeg ret imponeret af,« fortæller Ulrik Wilbek.

Ifølge borgmesteren tager Biocircs projektforslag højde for alt fra græs til vindmøller, biogasanlæg, affaldsprodukter- og håndtering. Ulrik Wilbek har efter interesse fra byrådet haft forvaltningen til at gennemgå forslaget.

»Jeg tænkte det, som alle andre bagefter tænkte, nemlig at det lyder for godt til at være sandt. Der måtte ligge noget under. Det gjorde der bare ikke,« fortæller han.

Til gengæld for opførsel af vindmøller, tilladelser, lokalplaner og andre ting, byrådet kan tage sig af i relation til projektet, ville Biocirc tilbyde noget, de fleste viborgensere formentlig vil nyde godt af.