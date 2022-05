Organisationen har valgt at støtte løbet, fordi man ifølge direktør Lars Lundov ser et potentiale i, at det både kan tiltrække internationale deltagere og aktivere en stor del af den danske befolkning.

Hærvejsløbet bliver cyklet den 25. juni. Man kan starte forskellige steder og distancer, alt efter om man vil cykle på landevej, i grus eller mountainbike, men alle slutter af på Paradepladsen foran Viborgs gamle kaserne.

»Vi har altid haft et godt samarbejde med DGI Hærvejsløbet, og vi glæder os over, at eventet fremover satser på at tiltrække flere udenlandske deltagere. Det er en fantastisk mulighed for Viborg Kommune. Det smitter af på det lokale forretningsliv, og samtidig styrker det foreningslivet. Vi glæder os til at vise Viborg flot frem for de besøgende,« siger borgmester Ulrik Wilbek (V) i pressemeddelelsen.