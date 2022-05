Her er fire mænd mellem 22 og 26 år tiltalt for at svindle sig til samlet set omkring 1,2 millioner kroner.

Det skal de have gjort ved at sælge nøgenbilleder af opdigtede kvinder til mændene på blandt andet Snapchat og ved at opkræve penge for seksuelle møder, der aldrig fandt sted.

En af de forurettede mænd forklarede i retten, at han havde betalt profilen Jasmin Mosegaard 1.200 kroner for at mødes og have sex. Mødet fandt aldrig sted, og manden, der i retten var iklædt shorts, Birkenstock-sandaler og en grøn fleecetrøje, så aldrig pengene igen.