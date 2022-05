Efter fejloperation: 48-årige Mette Lund har stomi og kan ikke mærke, når hun skal tisse

I dag har hun stomi og må bruge et kateter, hver gang hun tisser. Nervebanerne til blæren blev ødelagt ved operationen, og siden har hun ikke kunnet mærke en normal »tissetrang«.

Stomien fik hun i 2014, og efter år med massive problemer, fungerer den i øjeblikket efter hensigten.

Mette Lund har fået en halv million i erstatning efter fejloperationen, men erstatningen opvejer på ingen måde de begrænsninger, forløbet har haft for hendes livskvalitet, mener hun.

»Hvad er et menneskeliv værd? 500.000 kroner? Jeg synes, det er alt for lidt, for det er hele mit liv, der er splittet ad - min arbejdsevne og min værdighed. Men det hjælper ikke noget at sætte sig hen i et hjørne og pive. Det har jeg prøvet,« siger hun.