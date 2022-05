Da det for knap en måned siden kom frem, at en række patienter på Viborg Regionshospital og Aarhus Universitetshospital kan være blevet amputeret unødvendigt, gav det rystelser gennem både det politiske og det sundhedsfaglige landskab.

Men på Viborg Regionshospital fortsatte arbejdet på den karkirurgiske afdeling med at forebygge amputationer og behandle patienter med åreforkalkning under stormvejret. Dønningerne er dog ikke gået upåvirket over sygehuset og afdelingen, hvor cheflæge i kirurgi Uffe Schou Løve netop var tiltrådt stillingen 1. april. Både han og overlæge og karkirurg Nathalie Grootenboer har mærket både det udefrakommende stormvejr og patienternes bekymring.