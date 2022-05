Det virker lidt paradoksalt, at den nye film om det efterhånden ikoniske britiske gods Downton Abbey har fået undertitlen ”En ny æra”. For Simon Curtis’ film, der følger den første spillefilm fra 2019 og 52 tv-serieepisoder fra 2010-2015, føles i den grad som en afslutning.

Og det er heldigvis – hvis jeg har ret i mine antagelser – en værdig en af slagsen, som Julian Fellowes, manuskriptforfatter til både serien og filmene, diverterer med. For ”Downton Abbey: En ny æra” er præcis lige så velfortalt, sprudlende og fuldkommen gammeldags, som fortællingerne om den ærværdige familie og deres forgreninger er kendt for at være det.