Det er 14 år siden, Heidi Wirenfeldt var den eneste fuldtidsansatte medarbejder hos Luksushuse.dk i Viborg. I dag kan hun skrive udlejningschef og daglig leder på sit visitkort. De 14 år har været »en megaspændende og innovativ rejse«, fortæller hun.

»Det første år, jeg var ansat, omsatte vi for en million. I dag ligger vores omsætning på over 100 millioner om året. Vi har udviklet vores forretning i et sundt tempo, og vi er super stolte af at være de førende specialister på vores felt,« siger hun.